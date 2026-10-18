Юг Италии оказался на грани продовольственной катастрофы. Протесты дальнобойщиков привели к полной блокировке дорог и прекращению поставок топлива на автозаправочные станции. АЗС закрываются одна за другой, а там, где горючее еще осталось, выстраиваются многокилометровые очереди.

Отсутствие топлива мгновенно ударило по снабжению, грузовики просто не могут выйти в рейсы. В соцсети попали шокирующие видеокадры: в супермаркетах опустели полки и прилавки, в магазинах не хватает элементарных продуктов питания и товаров первой необходимости. Местные жители сметают остатки провизии.