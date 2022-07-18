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Юг Европы во власти огня - во Франции эвакуировано 16 тыс. человек
Европа по-прежнему противостоит сильным лесным пожарам — борьба с огнем ведется во Франции, Испании, Португалии, Греции, Венгрии и Хорватии. При этом на юго-западе Франции уже пришлось эвакуировать более 16 тысяч человек.
В Испании пылают 30 лесных пожаров. Огонь дошел до популярных атлантических пляжей.
Огонь распространяется на фоне удушающего зноя. Максимальный - красный - уровень опасности из-за жары объявлен в 15 французских департаментах. Еще в 51 департаменте действует предпоследний уровень - оранжевый. Уже завтра в Париже температура поднимется до 40 градусов. Ожидается также превышение в воздухе уровня озона. В Испании, где температура несколько раз повышалась до 43 градусов, от жары скончались 360 человек.
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