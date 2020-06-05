ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Юг Флориды в зоне наводнений, дожди привели к разливу рек

Ненастье истязает и Флориду. Юг американского штата в зоне наводнений. К разливу рек привели сильные дожди, которые сопровождают молнии. По словам синоптиков, ливни не прекратятся до следующей недели. Ожидается и усиление ветра.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все