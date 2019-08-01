Юг Франции в огне

Там с начала недели не могут потушить мощные лесные пожары, которые спровоцировала экстремальная жара. В департаменте Гар ветер стремительно разнес пламя, и оно вплотную подобралось к жилым домам. Эвакуировано несколько сотен человек. Дым виден на расстоянии 30 километров. В тушении принимают участие сотни пожарных. Несколько из них получили ранения. Погода не позволяет взять стихию под контроль. Сожжены уже свыше полтысячи гектаров леса и кустарников.