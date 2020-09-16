Юг США готовится к удару стихии

Ураган "Салли" обрушится на южное побережье США через несколько часов. Под угрозой удара стихии находятся, в частности, штаты Луизиана, Флорида, Миссисипи и Алабама. Там объявлено штормовое предупреждение и введён режим ЧС. Власти предписали жителям эвакуироваться в связи с непогодой. Только в Новом Орлеане - эта рекомендация коснулась сразу нескольких районов города. "Салли" парализовал работу нефтяников в Мексиканском заливе. Добыча черного золота сокращенав более чем на 20 %, добыча газа - на 25. Примерно на трети производственных платформ произведена эвакуация рабочих.



