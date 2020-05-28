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Юго-запад Китая серьезно пострадал от проливных дождей и селей

Эти кадры пришли из Китая. Тропические ливни обрушились на юго-запад страны. Потоки воды размыли ряд местных скоростных автомагистралей и отрезали от цивилизации несколько населенных пунктов. Одна из деревень была частично погребена под тоннами жидкой грязи. Жертвами селя стали два человека. Нескольким местным жителям потребовалась госпитализация. Около тысячи эвакуировано.

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