Юго-запад Китая серьезно пострадал от проливных дождей и селей

Эти кадры пришли из Китая. Тропические ливни обрушились на юго-запад страны. Потоки воды размыли ряд местных скоростных автомагистралей и отрезали от цивилизации несколько населенных пунктов. Одна из деревень была частично погребена под тоннами жидкой грязи. Жертвами селя стали два человека. Нескольким местным жителям потребовалась госпитализация. Около тысячи эвакуировано.