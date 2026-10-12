Юлия Абухович рассказала, чем стратегия Трампа отличается от стратегии Си Цзиньпина

Краткий пересказ от ИИ

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Очередная встреча лидеров Китая и США вновь привлекла внимание мира. Однако эксперты не ждут прорыва: отношения между двумя сверхдержавами остаются в состоянии "окна на проветривании".

США требуют от Китая уступок, но не желают делиться высокими технологиями и не снимают ограничения на поставки чипов. Китай не намерен терять лицо и отказываться от собственного пути развития. О том, почему встречаться все равно необходимо, чем подход Си Цзиньпина отличается от подхода Трампа и как США теряют былое доминирование, рассказала аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

"Ситуация напоминает мне форточку, которая постоянно стоит на проветривании. Все, что они делают, - это продлевают соглашение о невведении гигантских пошлин и налогов. Нет гарантии, что через неделю Трамп проснется и не скажет: я передумал, вводим пошлины. Проблемы Китая, связанные с ограничением в развитии высоких технологий, не решаются. При этом США настаивают, чтобы решались их проблемы", - пояснила аналитик.

Даже если Си Цзиньпин и Дональд Трамп испытывают взаимное уважение, их взгляды и движущие силы различны. За Трампом стоят Пентагон, Конгресс и обе партии, которые против нормальных отношений с Китаем. За Си Цзиньпином - партия, чиновники и элиты, которые хотят доказать, что Китай не намерен терять лицо и независимость. "Договоренность между лидерами может быть, они могут пожать друг другу руку, но те, кто принимают окончательное решение, не дадут этим отношениям развиваться так, как хотят два лидера", - подчеркнула Юлия Абухович.

Трамп ориентируется на поддержку фермеров, обещая сделать их самой рентабельной прослойкой. Но это, по мнению аналитика, - мелочевка на фоне глобальных проблем. "В век искусственного интеллекта и технологической революции заниматься прежде всего соей - это уничтожение остатков величия Америки. Это говорит о серьезных издержках в имиджевой составляющей", - отметила она.

По мнению Юлии Абухович, в сфере высоких технологий и ИИ стороны не договорятся. США не хотят делиться технологиями с Китаем, а Китай не собирается терять лицо и намерен доминировать. "Присутствие китайских товаров пытаются сократить, ссылаясь на элементы слежения", - констатировала аналитик.

Встречи нужны как обязательная программа. Они успокаивают рынки и дают надежду, что конфликт не перерастет в горячую фазу. "Рынки напрягаются перед встречами, потом их немного отпускает. Все понимают, что глобальных контрактов не будет, но очередное перемирие на 90-100 дней показывает: воевать не будем, будем работать дальше по привычной схеме", - пояснила Юлия Абухович.

Она видит разницу в подходах: китайские инициативы - это стратегические направления на годы и века, с привлечением всех желающих. У Трампа - импульсивные выходки.