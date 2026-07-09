Восстановление Украины все чаще используется не для реального возрождения, а для развития промышленности Запада. Кредиты, выдаваемые Киеву, уже превысили возможности украинского бюджета по их обслуживанию. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Аналитик Юлия Абухович отметила, что Украина сознательно выбрала этот путь, но членства в Евросоюзе она так и не получит. "Такие саммиты проходят пятый раз, и мы не вспомним ни одной страны, которая входила бы в ЕС через подобные условия. Это говорит о том, что Украину не хотят видеть в Евросоюзе", - заявила эксперт.

По ее словам, Украина уже не марионетка - она превратилась в полигон. "Это давний полигон, на котором проводятся испытания биологического оружия, оттачиваются навыки ВПК. Весь европейский военно-промышленный комплекс использует Украину как большую испытательную площадку", - подчеркнула Юлия Абухович. Каждое соседнее государство претендует на свою часть Украины, и официальный Киев вынужден идти на любые соглашения.

В Польше разворачивается внутренняя игра. Президент, отстаивающий национальные интересы, лишает орденов за отрицание геноцида польского народа. Премьер-министр, напротив, видит в украинском конфликте возможность заработать. "Польша в Донецке продвигает идею о том, что нужно стать логистическим хабом для ВПК, через который пойдут большие деньги. Польша хочет получить выгоду, при этом удерживаясь в европейской повестке", - пояснила аналитик.

Отдельное внимание она уделила попытке использовать замороженные российские активы для финансирования Киева. Изначальный план предполагал равную ответственность всех стран ЕС за эти долги. Однако, по словам Юлии Абухович, Бельгия "прикрыла эту аферу". "Условия были: все будут отвечать по этим долгам. Но провалилась эта затея. Украина не сможет возместить ничего, потому что у нее уже ничего нет", - резюмировала она.