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ЮНЕСКО призвала лидеров цифровой индустрии к отказу от повсеместной феминизации

Представители организации заметили, что чаще всего электронные устройства общаются с пользователями женскими голосами. "Покорность и услужливость, свойственные голосовым помощникам, иллюстрируют сексистские предрассудки", - заявили в ЮНЕСКО. И призвали к возможности выбора между мужским и женским голосом.

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