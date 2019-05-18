ЮНЕСКО призвала лидеров цифровой индустрии к отказу от повсеместной феминизации

Представители организации заметили, что чаще всего электронные устройства общаются с пользователями женскими голосами. "Покорность и услужливость, свойственные голосовым помощникам, иллюстрируют сексистские предрассудки", - заявили в ЮНЕСКО. И призвали к возможности выбора между мужским и женским голосом.



