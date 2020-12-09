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ЮНИСЕФ: между распространением COVID и закрытием школ нет никакой связи
В мире количество заболевших COVID-19 продолжает расти. С начала пандемии уже 68 с половиной миллионов. Страны вынуждены ужесточать карантинные меры.
За введение жесткого локдауна в Германии выступила сегодня канцлер Ангела Меркель. С конца декабря в стране будут закрыты магазины и школы. Запретят даже киоски с глинтвейном и выпечкой, которые в этом году заменяют рождественские рынки. Сегодня в Германии максимальный показатель по летальным исходам от коронавируса. За сутки скончались 590 человек, общее количество смертельных случаев приближается к 20 тысячам.
Режим региональной изоляции введен в Дании. В 38 муниципалитетах, включая Копенгаген, закрываются бары, рестораны, театры и спортивные залы. У школьников начались досрочные каникулы.
Еще одна тревожная глобальная тенденция - это закрытие школ, уже 320 миллионов учеников не могут посещать занятия. Специалисты указывают, что школы не являются основным рассадником COVID-19, а вот их закрытие негативно сказывается на прогрессе обучения и на психологическом состоянии детей. ЮНИСЕФ отмечает, что у трети школьников во всем мире нет доступа к интернету. В Восточной Европе и Центральной Азии занятия в Сети не могут посещать 42 % учеников.
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