ЮНИСЕФ: миллиону детей в Афганистане грозит голодная смерть

Афганистан на грани гуманитарной катастрофы, заявляют в ЮНИСЕФ. В организации сообщили, что около 3 млн 200 тыс. детей страдают от острого недоедания и более миллиона на грани голодной смерти. Всего же в настоящее время с нехваткой продовольствия сталкиваются 23 млн афганцев, то есть преобладающая часть населения страны.