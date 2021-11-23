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ЮНИСЕФ: миллиону детей в Афганистане грозит голодная смерть

Афганистан на грани гуманитарной катастрофы, заявляют в ЮНИСЕФ. В организации сообщили, что около 3 млн 200 тыс. детей страдают от острого недоедания и более миллиона на грани голодной смерти. Всего же в настоящее время с нехваткой продовольствия сталкиваются 23 млн афганцев, то есть преобладающая часть населения страны.

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