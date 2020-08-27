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ЮНИСЕФ: треть школьников мира не смогла обучаться дистанционно
Треть школьников мира не смогла получить доступ к дистанционному обучению во время пандемии, информирует ЮНИСЕФ. Из полутора миллиарда учащихся почти полмиллиона были лишены альтернативного вида образования. Наиболее сильно проблема затронула Восточную и Южную Африку. Лишена обучения была часть детей и в ряде регионов Европы и Азии. По мнению Детского фонда ООН, последствия многомесячного перерыва негативно будут отражаться на глобальной экономике еще несколько десятилетий.
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