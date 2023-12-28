ЮНИСЕФ закрывает свои "точки помощи" для украинцев в Польше

ЮНИСЕФ закрывает свои "точки" для украинцев в Польше. Фонд обеспечивал помощью каждого третьего, пересекавшего границу между Украиной и Польшей. Официально указывается, что происходит это в связи с изменением потребностей в обществе беженцев и затяжным характером конфликта. Иными словами, интерес к Украине угасает, как и стремление к финансированию киевского режима.