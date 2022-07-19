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Юрий Алексеев: По сравнению с Россией, мы тут в Латвии вообще на цыпочках ходим

Юрий Алексеев: По сравнению с Россией, мы тут в Латвии вообще на цыпочках ходим

Журналист из Риги Юрий Алексеев больше 4 лет находится под следствием. История Алексеева началась 11 лет назад, когда он вместе с коллегами создал интернет-ресурс. Назвал ИМХО-клуб. Это такая платформа, где любой мог написать свои мысли. Порой кому-то неугодные. Вероятно, оттого в отчетах Полиции безопасности (сейчас Службы госбезопасности Латвии) ресурс и прозвали "вредоносным". Пару месяцев назад домен ИМХО-клуб у Алексеева отобрали. Он зарегистрировал другой, забанили через 2 дня. На Алексеева заведено 2 уголовных дела. По одному из них журналисту грозит до 15 лет тюрьмы.

ИМХО, судя по всему, особо не вяжется. Поэтому пришили и хранение патронов, и даже детскую порнографию. Но опять же, Алексеев больше 4 лет под следствием, а до суда дело не дошло. Видимо, кому-то важнее впаять срок… страха. И запугивают, увы, не конкретного журналиста.

По сравнению с Россией, мы тут вообще на цыпочках ходим. У нас же закрыли все русскоязычные издания, которые хоть сколько-нибудь были критичны к нашей современной латвийской власти. У нас нет ни одного русского телеканала, у нас была одна пристойная радиопередача, оттуда повыгоняли самых достойных журналистов, потому что они говорили не то.
Юрий Алексеев, журналист (Латвия)

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