Юрий Алексеев: По сравнению с Россией, мы тут в Латвии вообще на цыпочках ходим

По сравнению с Россией, мы тут вообще на цыпочках ходим. У нас же закрыли все русскоязычные издания, которые хоть сколько-нибудь были критичны к нашей современной латвийской власти. У нас нет ни одного русского телеканала, у нас была одна пристойная радиопередача, оттуда повыгоняли самых достойных журналистов, потому что они говорили не то.

Юрий Алексеев, журналист (Латвия)