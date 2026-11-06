Южная Корея и Украина свернули проект военного ИИ из-за конфликта

Сеул и Киев свернули проект военного ИИ из-за ссоры. Об этом сообщает журнал The Diplomat.

Речь идет о прекращении испытаний ИИ-технологий оборонного стартапа Newtype Industries в зоне боевых действий. В материале уточняется, что в середине октября глава компании Сэнгвон Чо получил уведомление о необходимости прекратить деятельность в Украине. Он подчеркнул, что партнерские отношения компании с Киевом фактически "перестали функционировать".