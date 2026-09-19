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Южная Корея отказалась направлять военных для участия в конфликте с Ираном

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протест в Южной Корее

Союзники США из Азии отказали Трампу в военной поддержке против Ирана. Власти Южной Кореи опровергли информацию об отправке своих солдат в Ормузский пролив.

Обеспокоенные корейцы сегодня снова устроили протест против возможной отправки своих военных в зону конфликта.

Ранее Трамп уже критиковал Сеул за недостаточную, по его мнению, поддержку в войне с Ираном и даже сократил масштаб совместных военных учений двух стран.

Разделы:

В мире

Теги:

Южная Корея
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