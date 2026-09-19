Южная Корея отказалась направлять военных для участия в конфликте с Ираном

Союзники США из Азии отказали Трампу в военной поддержке против Ирана. Власти Южной Кореи опровергли информацию об отправке своих солдат в Ормузский пролив.

Обеспокоенные корейцы сегодня снова устроили протест против возможной отправки своих военных в зону конфликта.

Ранее Трамп уже критиковал Сеул за недостаточную, по его мнению, поддержку в войне с Ираном и даже сократил масштаб совместных военных учений двух стран.