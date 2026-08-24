Южная Корея предлагает мирный договор КНДР: что мешает диалогу

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Южная Корея выступила с инициативой заключения мирного договора с КНДР, заменив перемирие 1953 года на полноценное межгосударственное соглашение. Однако эксперты оценивают перспективы этого шага как крайне низкие из-за позиции США, ядерного фактора и стратегических интересов Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. О том, что стоит за этой инициативой и почему она вряд ли приведет к успеху, рассказал военный аналитик Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

С 1953 года между двумя Кореями действует перемирие, но мир так и не был подписан. Вокруг 38-й параллели сосредоточено около 1 млн военнослужащих с обеих сторон. До появления у КНДР ядерного оружия Пхеньян сдерживал Южную Корею артиллерией, но теперь ситуация изменилась. "Это первая серьезная попытка за долгое время привести отношения к мирному результату. Однако, учитывая внешние факторы, особенно американский, достижение мирного договора маловероятно", - отметил аналитик.

Южная Корея предложила отказаться от вопроса воссоединения (в КНДР этот вопрос уже закрыт в Конституции), не настаивать на полной денуклеаризации КНДР, признать суверенитет и независимость друг друга, перейдя от "особых отношений" к межгосударственным. "Южная Корея отказывается от поглощения Севера, что является важным шагом. Но проблема в том, что Запад и Сеул продолжают настаивать на лишении КНДР ядерного оружия. В этом стремлении остановки нет", - пояснил Александр Тиханский.

США, по словам эксперта, стремятся сохранить доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но их позиция неоднозначна. Трамп уже сократил масштаб учений с Южной Кореей, заявив, что хочет хороших отношений с КНДР. Однако на вопрос о помощи США в охране Ормузского пролива Сеул ответил отказом. "Америка говорит: "Мы максимум можем обеспечить ядерный зонтик". А расходы на оборону перекладываются на союзников. Южная Корея оказывается в тупике", - констатировал аналитик.

Вопреки многолетней информационной кампании, КНДР смогла выстроить устойчивую систему. Пхеньян развивает стратегические партнерские отношения с Китаем и Россией, включая визит Александра Лукашенко в марте этого года. "Северная Корея всегда делала ставку на военную мощь как гарант суверенитета. До 1970-х годов экономический уровень двух стран был почти одинаков, но американская помощь изменила баланс в пользу Юга. При этом Пхеньян сохранил независимость и не попал в долговую зависимость", - подчеркнул Александр Тиханский.

По мнению аналитика, если Ким Чен Ын увидит реальные результаты - особенно в снятии экономических санкций, переговоры могут состояться. Однако пока это маловероятно.