Южная Корея снижает возраст уголовной ответственности

Южная Корея готовится к ужесточению законодательства на фоне всплеска подростковой преступности. Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности планируется снизить до 13 лет.

Реформа вызвана пугающей статистикой: только в 2025 году число задержанных за преступления подростков в возрасте от 10 до 13 лет превысило 21 тыс. человек. Это практически вдвое больше показателей пятилетней давности.

Население, судя по опросам, инициативу властей поддерживает, но пока нет единого мнения, стоит ли снижать возраст уголовной ответственности для всех преступлений или только для тяжких.