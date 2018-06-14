Южная и Северная Кореи проводят переговоры по военным вопросам

Впервые за десять лет они проходят на северокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом. Именно ее разделяет демаркационная линия. Среди тем - пути ослабления напряженности на полуострове. В частности, речь о реализации договоренностей Пханмунджомской декларации, которую лидеры двух стран подписали в апреле. Они включают восстановление линии военной связи между Сеулом и Пхеньяном и проведение регулярных переговоров на министерском уровне.