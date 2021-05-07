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Южная Каролина утвердила расстрел в качестве высшей меры наказания
Смертная казнь на выбор. Южная Каролина утвердила расстрел в качестве высшей меры наказания. Вопрос был вынесен на обсуждение палатой представителей штата из-за нехватки смертельных инъекций. Теперь в случае дефицита препарата приговоренному к казни предложат сделать выбор между электрическим стулом и расстрелом. Южная Каролина станет четвертым штатом в Америке, где будет разрешен расстрел как высшая мера наказания. Однако, ожидается, что решение местных депутатов еще будет оспариваться в суде.
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