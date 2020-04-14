Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021 году

Как сообщает агентство Yonhap, Республика Корея планирует провести клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19 на основе выделенных антител в текущем году, чтобы уже в 2021 начать его выпуск.



Взятие как можно большего числа образцов крови заразившихся будет способствовать проведению клинических тестов на антителах в течение 2020 года. На данный момент ученые также изучают возможность использования плазмы крови пациентов, уже вылечившихся от коронавируса, для выделения антител.



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