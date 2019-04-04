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Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование 5G

Эту услугу по всей странепредоставляют сразу три местные телекоммуникационные компании. Новая мобильнаясеть позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G. Скорость передачи данных достигает рекордных 25-ти гигабайт в секунду. Это позволяет транслировать онлайн видео в разрешении 8k. Ожидается, что до конца года услугами связи "пятого поколения" будут пользоваться несколько миллионов абонентов.

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