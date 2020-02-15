Южная Корея предложила ЮНЕСКО признать границу с КНДР международной зоной

Новый шаг на пути устранения наследия холодной войны. Официальный Сеул предложил всемирной организации ЮНЕСКО признать границу между Северной и Южной Кореей международной зоной мира. По мнению министра иностранных дел Южной Кореи, это даст гарантии стабильности в регионе. Граница между странами - демилитаризованная зона шириной в 4 километра - была официально зафиксирована после завершения Корейской войны в 1953 году. Однако стороны по-прежнему не признают друг друга как суверенные государства и называют раздел трагическим событием.