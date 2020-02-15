3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Южная Корея предложила ЮНЕСКО признать границу с КНДР международной зоной
Новый шаг на пути устранения наследия холодной войны. Официальный Сеул предложил всемирной организации ЮНЕСКО признать границу между Северной и Южной Кореей международной зоной мира. По мнению министра иностранных дел Южной Кореи, это даст гарантии стабильности в регионе. Граница между странами - демилитаризованная зона шириной в 4 километра - была официально зафиксирована после завершения Корейской войны в 1953 году. Однако стороны по-прежнему не признают друг друга как суверенные государства и называют раздел трагическим событием.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов