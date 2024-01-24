Южно-Сахалинск в снежном плену: задержаны авиарейсы, отменены поезда, нарушено энергоснабжение

Чудовищный по силе циклон накрыл Сахалин. Практически нулевая видимость, двухметровые сугробы и сильный порывистый ветер. Во всем российском регионе объявлен режим ЧС. В результате буйства стихии несколько человек с обморожением доставлены в больницу на спецтехнике. Чтобы выйти из дома, жителям Южно-Сахалинска приходится рыть снежные тоннели.