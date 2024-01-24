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Южно-Сахалинск в снежном плену: задержаны авиарейсы, отменены поезда, нарушено энергоснабжение
Чудовищный по силе циклон накрыл Сахалин. Практически нулевая видимость, двухметровые сугробы и сильный порывистый ветер. Во всем российском регионе объявлен режим ЧС. В результате буйства стихии несколько человек с обморожением доставлены в больницу на спецтехнике. Чтобы выйти из дома, жителям Южно-Сахалинска приходится рыть снежные тоннели.
В международном аэропорту Южно-Сахалинска задержано 40 рейсов. Дальневосточная железная дорога сообщает об отмене поездов. Власти города рекомендуют жителям оставаться дома и не пользоваться личными авто, а всем руководителям перевести сотрудников на удаленную работу. Местами нарушено энергоснабжение, школьники переведены на дистанционный режим обучения. Как прогнозируют синоптики, действие мощного циклона продлится минимум до середины субботы.
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