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Южнокорейский конгломерат Barunson заработал на фильме "Паразиты"
Прославились за счет "Паразитов"! Победа одноименного фильма прославила южнокорейский конгломерат Barunson работающий в сфере производства развлекательного контента. Его акции выросли в Сеуле на 19 % после того, как компания, стоящая за фильмом "Паразиты", стала обладателем "Оскара" за лучшую картину в 2020 году. "Паразиты" - низкобюджетный триллер на корейском языке - стал первым фильмом на иностранном языке, получившим главную награду за более чем 90 лет истории этой церемонии.
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