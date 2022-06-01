Южнокорейский наемник вернулся на родину из Украины и теперь предстанет перед судом

С фронта - под суд! Корейский наемник Ли Гын вернулся из Украины на родину и сразу попал под уголовное преследование. Он может предстать перед судом за пересечение границы и наемничество. Ему грозит тюремный срок, лишение гражданства и даже смертная казнь. Прямо в аэропорту после краткого интервью его забрала полиция. Сейчас он находится на недельном карантине из-за коронавируса.