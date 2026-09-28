Южную Азию захлестнула волна наводнений и разрушительных оползней. Мощные селевые потоки, вызванные штормами, буквально за секунды стирают с лица земли целые районы Непала. В стране официально подтвердили гибель 21 человека, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Постройки мгновенно уходят под землю.

Критическая ситуация и в соседней Индии, где погибших уже более 60. Под воду ушел самый населенный штат Уттар-Прадеш. Реки Ганг и Нармада вышли из берегов, превысив опасные отметки, а в штате Одиша эвакуировали более 75 тыс. жителей.