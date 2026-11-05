Немецкое статистическое бюро опубликовало портрет экономического кризиса в Германии. За первые 9 месяцев 2026 года в стране обанкротились 14 тыс. предприятий и организаций. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Особенно масштабные потери несет промышленность и, в частности, тяжелое машиностроение.

Среди тех, кто не пережил 2026 год, такие компании, как Вольмер-Группе и сталелитейный завод Косвиг: оба завода оставят без работы сотни людей.

Среди банкротов - предприятия пищевой и легкой промышленности, а также многочисленные смежники автоконцернов: производство автомобилей переживает подлинную катастрофу.

В настоящий момент уровень безработицы в стране - 6,5 % или 3 млн человек. За последние 6 лет это абсолютный рекорд.