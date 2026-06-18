За ночь над Россией сбили более 550 украинских дронов

Ночная атака украинских дронов по территории России стала одной из самых массированных с начала 2026 года. За ночь российские силы ПВО сбили более 550 беспилотников, 180 из них - над Москвой. Это данные мэра российской столицы Сергея Собянина.

Последствия коснулись работы московских авиалиний. На данный момент гражданская авиация в регионе работает в особом режиме: ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

В результате ударов в Ростовской области погиб один человек, есть раненые.

Повреждения получил тепловоз, произошло возгорание двух объектов. Нескольким беспилотникам удалось атаковать московский НПЗ.