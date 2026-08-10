В Литве за первую половину 2026 года рождаемость рухнула почти на треть, сообщают местные СМИ. Страна погружается в демографическую яму из-за провальной социальной политики властей.

В отделах ЗАГС зарегистрировано всего 8,3 тыс. детей против 12,5 тыс. за аналогичный период 2025 года. Чиновники пытаются успокоить общество рассказами, что на регистрацию младенцев дается три месяца, однако масштаб катастрофы уже не скрыть.

Ситуация выглядит абсолютно беспросветной. Суммарный коэффициент рождаемости в стране упал до единицы, естественная убыль населения бьет антирекорды. А демографы предупреждают, Литва входит в спираль необратимого демографического сжатия, когда восстановить численность коренного населения без массового привлечения мигрантов уже невозможно.