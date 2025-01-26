За последние 40 лет США не одержали победу ни в одном военном конфликте - Джей Ди Вэнс

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США не одержали победу ни в одном военном конфликте за последние 40 лет, при этом Пентагон страдает от кадрового и технологического кризиса, заявил в эфире телеканала ABC вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РИА Новости.
"Если вы подумаете обо всех этих двухпартийных массовых голосованиях, мы должны спросить себя, что они нам дали? Они дали нам страну, в которой мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны за все время моей жизни. Они дали нам армию с серьезным кризисом набора, кризисом цен на закупки, которые абсолютно не функционируют: мы покупаем самолеты за миллиарды и миллиарды долларов, ужасные перерасходы средств, поставки всегда задерживаются", - заявил Ди Вэнс, комментируя напряженное голосование в сенате по кандидатуре нового министра обороны.
24 января Вэнсу как председателю сената пришлось вмешаться в голосование, чтобы кандидатура Пита Хегсета получила одобрение верхней палаты с минимальным необходимым перевесом. На фоне обвинений против Хегсета некоторые республиканцы в сенате проголосовали против него.
Хегсет способен привнести необходимые изменения в работу Пентагона, так как является "разрушителем шаблонов", отметил вице-президент в интервью телеканалу.
Новый министр обороны США ранее сталкивался с обвинениями в неподобающем поведении, включая сообщения о злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".