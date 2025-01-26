За последние 40 лет США не одержали победу ни в одном военном конфликте - Джей Ди Вэнс

"Если вы подумаете обо всех этих двухпартийных массовых голосованиях, мы должны спросить себя, что они нам дали? Они дали нам страну, в которой мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны за все время моей жизни. Они дали нам армию с серьезным кризисом набора, кризисом цен на закупки, которые абсолютно не функционируют: мы покупаем самолеты за миллиарды и миллиарды долларов, ужасные перерасходы средств, поставки всегда задерживаются", - заявил Ди Вэнс, комментируя напряженное голосование в сенате по кандидатуре нового министра обороны.