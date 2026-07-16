За сутки биржевые цены на пшеницу выросли на 5 %

Лишь за одни минувшие сутки биржевые цены на пшеницу выросли сразу на 5 %. Недельный рост котировок достигает 10 %. Вероятнее всего, биржевые спекулянты встревожены эскалацией украино-российского конфликта.

Из-за взаимных атак практически парализован вывоз зерновых из черноморских портов, причем речь идет как о Новороссийске, так и об Одессе, а также об иных морских гаванях и терминалах.

Украина и Россия являются одними из основных производителей пшеницы на планете, ситуация со стабильностью их экспортных возможностей оказывает прямое влияние на глобальные зерновые цены.

Об опасности подорожания хлеба много пишут западные СМИ. Их эксперты полагают, что подобный рост цен повлечет за собой снижение доступности продуктов питания и грозит привести к масштабному голоду во многих регионах планеты.