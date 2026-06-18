За сутки в России сбили 992 БПЛА

За прошедшие сутки российские подразделения противовоздушной обороны отразили беспрецедентный по масштабам налет ВСУ. По официальным данным Министерства обороны России, силами ПВО были сбиты 992 вражеских дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности, а также перехвачены 10 управляемых авиабомб. В результате ударов в Ростовской области погиб 1 человек, есть раненые. Несмотря на плотную работу систем перехвата, в столичном регионе зафиксированы серьезные последствия на земле. Под массированный удар попала Московская область.

По заявлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, количество пострадавших в результате атаки беспилотников увеличилось до 17 человек. На местах падения обломков работают экстренные службы, всем раненым оказывается неотложная медицинская помощь. Последствия коснулись работы авиасообщения. Все 4 аэропорта Московского авиаузла - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - работали в условиях жестких ограничений и массовых сбоев расписания. Экстренные меры затронули около 8 тыс. организованных туристов. Было отменено или задержано 527 рейсов. В пиковые утренние часы в Шереметьево проводилась временная эвакуация пассажиров из терминалов в укрытия.