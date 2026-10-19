За выходные во Франции задержано более 2 тыс. протестующих

Франция приходит в себя после волны полицейского насилия. Силовики задержали почти 2,5 тыс. человек, а власти создали кризисный штаб.

Несмотря на то, что большинство протестующих вели себя мирно, полиция массово использовала слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Есть погибший, более 80 человек пострадали от рук силовиков.

19 октября протестующие заблокировали Лувр, туда не могут попасть туристы и работники. Западные медиа называют происходящее "конвульсиями макронизма", а сам президент Франции обвиняет во всем ближневосточный конфликт и цены на топливо. Он отказался принять отставку главы МВД, а премьер Лекорню поручил ввести комендантский час в нескольких районах. Рассматривается возможность введения режима чрезвычайного положения.