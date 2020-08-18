За 25 лет Антарктида потеряла 4 трлн кубометров льда

Эволюция Антарктиды. Американские климатологи и гляциологи проанализировали спутниковые снимки, которые отображают изменения снежного покрова материка. Удалось подсчитать с высокой точностью убыль объемов льда. В общей сложности Антарктида потеряла 4 триллиона кубометров замерзшей воды. Этого бы хватило, чтобы заполнить до краев знаменитый американский Большой каньон.