За 350 тысяч евро ушла с молотка треуголка Наполеона

Во французском Лионе на аукционе за 350 тысяч евро ушла с молотка треуголка, которую Наполеон потерял во время битвы при Ватерлоо. После поражения головной убор императора нашел капитан голландских драгунов. После треуголка сменила семерых хозяев. Во время правления Наполеон использовал около 120 треуголок, однако подлинность только 19-ти не вызывает у специалистов вопросов. Среди них и та, что была продана на аукционе.