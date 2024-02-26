За 8 лет США развернули 12 секретных объектов в Украине вблизи границы с РФ - NYT

В течение 10 лет Соединенные Штаты Америки поддерживали секретное разведывательное партнерство с Украиной. За это время США при поддержке Центрального разведывательного управления (ЦРУ) создали 12 секретных объектов на территории Украины вдоль границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на The New York Times.

Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой. "Разведывательное партнерство между Вашингтоном и Киевом является стержнем способности Украины защитить себя. ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Но это партнерство не является творением военного времени... Оно зарождалось 10 лет назад, собираясь урывками под руководством трех очень разных президентов США, и продвигалось вперед ключевыми фигурами, которые часто шли на смелый риск", - говорится в материале NYT. Узкий круг сотрудников украинской разведки усердно обхаживал ЦРУ и постепенно стал жизненно важным для американцев.

"Пост прослушивания в украинском лесу является частью сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы", - также пишет издание.

Подробности этого разведывательного партнерства, многие из которых впервые раскрываются The New York Times, уже десять лет держатся в строжайшем секрете. В более чем 200 интервью нынешние и бывшие официальные лица Украины, США и Европы описали партнерство, которое чуть не рухнуло из-за взаимного недоверия, а затем постепенно расширилось.

Сейчас эти разведывательные сети важнее, чем когда-либо, указывает NYT, так как Украина больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, которые требуют присутствия шпионов. И они подвергаются все большему риску: если республиканцы в Конгрессе прекратят военное финансирование киевских властей, то ЦРУ, возможно, придется сократить расходы. Чтобы успокоить руководство Украины, директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретный визит в эту страну в прошлый четверг, это был его 10-й визит за последние годы.

Конгресс Соединенных Штатов с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Это привело к тому, что с конца декабря 2023 года поставки вооружений и боеприпасов из США, включая артиллерийские снаряды, были заморожены. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности украинских военных.