За авианалет на Харьков фейкометы выдают видео с репетиции парада в Тушино

Сеят панику и нагнетают обстановку и грантососы из польских и литовских ресурсов. Для них это очередная возможность напомнить о себе. Беглые "змагары" начали соревнования по фейкометанию. Например, это видео с репетиции парада в подмосковном Тушино 2020 года выдают за сегодняшний авианалет на Харьков. Наполняющим контент деструктивным ресурсам активно помогают занять "правильную" позицию спецслужбы Польши и Литвы.

