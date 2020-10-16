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За чертой бедности 8 млн американцев
Глянец и нищета. 8 миллионов американцев находятся сейчас за чертой бедности. Их число выросло за минувшие полгода на 10 %. Последнее крупное статистическое исследование такого рода проводилось Колумбийским университетом в мае. Тогда за чертой бедности находились чуть более 7 миллионов граждан. Предполагалось, что в октябре власти подготовят программу поддержки этих людей и экономики в целом. Однако неделю назад президент Трамп заявил, что у него не получается согласовать эту программу с парламентариями-демократами, и потому до выборов ни о какой поддержке речи быть не может. За истекшую неделю подали заявления о выплате пособий по безработице 900 тысяч американцев, что стало двухмесячным рекордом.
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