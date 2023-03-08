За чертой бедности в штате почти 4 млн человек: откуда США тянут деньги?

Техас является центром нефтедобычи и нефтепереработки. Потому этот штат действительно является донором. То есть он платит в федеральный бюджет очень большие налоги, которые затем возвращаются не только в сам Техас, но и уходят на содержание убыточных штатов. Поэтому у техасцев и возникает недовольство текущим положением дел, потому что штат отдает больше, чем получает. И многие техасцы считают, что это несправедливо.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ (Россия)