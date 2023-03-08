За чертой бедности в штате почти 4 млн человек: откуда США тянут деньги?

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Красивые слова про суверенитет, референдумы и демократические процедуры в американском случае разбиваются о политическую реальность. Вот уже более 30 лет Техас безуспешно борется за свою независимость от Вашингтона, который когда-то просто отобрал у соседней Мексики 1 млн кв. км земли, то есть половину ее территории.
Локомотивом антиамериканских настроений послужили продолжительная экономическая рецессия и спад уровня жизни среднего гражданина. Люди начали объединяться в тематические сообщества и требовать независимости. Многие из них видят в данном процессе единственный выход для сохранения своего финансового положения.
Страна переживает самый большой экономический спад, который я когда-либо видел в своей жизни. Я служил этой стране долгих 18 лет и не собираюсь смотреть, как мой родной штат Техас приходит в упадок. Отделение Техаса - это единственный способ спасти народ этого штата.
Одной из основных претензий местного населения остается несправедливое распределение ресурсов. Экономика штата является самодостаточной и занимает второе место в США по объему валового внутреннего продукта. В случае обретения независимости Республика Техас могла бы занять 15-е место в списке самых богатых стран мира.
Техас является центром нефтедобычи и нефтепереработки. Потому этот штат действительно является донором. То есть он платит в федеральный бюджет очень большие налоги, которые затем возвращаются не только в сам Техас, но и уходят на содержание убыточных штатов. Поэтому у техасцев и возникает недовольство текущим положением дел, потому что штат отдает больше, чем получает. И многие техасцы считают, что это несправедливо.
Штат полностью обеспечивает себя продуктами питания. В регионе расположено самое большое число ферм в США. Также Техас лидирует по количеству крупного рогатого скота, выращиванию зерновых культур. По разным оценкам, запасы нефти в Техасе насчитывают примерно 8 млрд баррелей, что составляет около трети всех запасов Соединенных Штатов.
Техас является одним из основных центров развития компьютерных компонентов и систем, а также программного обеспечения в США. Район Остина часто называют "Кремниевые холмы" из-за концентрации производителей полупроводников. В Хьюстоне находится ведущий центр НАСА по разработке пилотируемых космических кораблей, обучению астронавтов и подготовке пилотируемых космических полетов, центр управления и контроля за космическими полетами. Также тут расположена штаб-квартира Национального института космических биомедицинских исследований.
Несмотря на растущую экономику Техаса, за чертой бедности остаются почти 4 млн человек.
Вероломные вторжения, жертвы и провокации, "гибкая" демократия, позволяющая отбирать территории других стран. С чего начиналась глобальная экспансия США и почему в Техасе представителей Белого дома называют оккупантами? Обо всем этом вы узнаете в новом выпуске "Понятной политики".