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За чистое небо: экоактивисты заблокировали работу аэропортов в Германии

Работа аэропорта в Гамбурге была прервана из-за протеста экоактивистов. Девять человек заблокировали взлетно-посадочные полосы, восемь из них использовали клей. Были отменены десятки авиарейсов, однако уже через четыре часа полеты возобновились. Аналогичная акция прошла и в воздушной гавани Дюссельдорфа, что также привело к задержкам и отменам рейсов. Свои действия экоактивисты объяснили тем, что Минтранс Германии не занимается программой по защите климата, чтобы уменьшить количество выбросов.

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