За что Латвия выгоняет более 400 пенсионеров?

В Латвии продолжают издеваться над местными русскоязычными стариками, заставляя доказывать, что они не являются подрывными элементами. Выселение из страны угрожает 400 пожилых людей. Им аннулировали вид на жительство из-за несвоевременного предоставления документов. Некоторых даже прикованных к постели по-прежнему заставляют сдавать экзамены на знание государственного языка.

А литовский сейм сегодня отказался повышать жалованье местным учителям. Депутаты отвергли резолюцию, которая устанавливает преподавателям зарплаты в размере 130 % от средней по стране. Это было обязательным условием бастующих учителей. Месяц назад они провели акцию протеста, а 22 ноября намерены начать бессрочную забастовку. Правда, их шансы малы. Литва вступила в рецессию, по итогам года ожидается падение ВВП на полпроцента. Кроме того, с ноября Литва ужесточает контроль грузов, которые следуют из этой страны через границы Беларуси и России. Транзитный поток снизится, что тоже скажется на поступлениях в бюджет.