3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
За что Латвия выгоняет более 400 пенсионеров?
В Латвии продолжают издеваться над местными русскоязычными стариками, заставляя доказывать, что они не являются подрывными элементами. Выселение из страны угрожает 400 пожилых людей. Им аннулировали вид на жительство из-за несвоевременного предоставления документов. Некоторых даже прикованных к постели по-прежнему заставляют сдавать экзамены на знание государственного языка.
А литовский сейм сегодня отказался повышать жалованье местным учителям. Депутаты отвергли резолюцию, которая устанавливает преподавателям зарплаты в размере 130 % от средней по стране. Это было обязательным условием бастующих учителей. Месяц назад они провели акцию протеста, а 22 ноября намерены начать бессрочную забастовку. Правда, их шансы малы. Литва вступила в рецессию, по итогам года ожидается падение ВВП на полпроцента. Кроме того, с ноября Литва ужесточает контроль грузов, которые следуют из этой страны через границы Беларуси и России. Транзитный поток снизится, что тоже скажется на поступлениях в бюджет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября