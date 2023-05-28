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За что раскритиковали правительство Франции со сцены Каннского кинофестиваля
Не утихают протесты во Франции. Ночью в Лионе недовольные пенсионной реформой жгли баррикады, разгромили полицейский участок и попытались захватить здание мэрии. Людей по законам демократии разгоняли слезоточивым газом.
Правительство за жестокое подавление протестов раскритиковали со сцены Каннского кинофестиваля. Победители были объявлены сегодня. Главным лауреатом стала француженка Жюстин Трие. Она получила "Золотую пальмовую ветвь" за режиссуру картины "Траектория падения". Благодарственная речь Трие превратилась в обвинительную. Она напомнила всем о волнениях во французском обществе и реакции правительства на протесты из-за пенсионной реформы.
Этот протест был отвергнут и подавлен шокирующим образом, и эта схема власти становится все более и более распространенной во многих областях. Очевидно, что в социальном плане это самое шокирующее, но мы также можем увидеть это во всех других сферах жизни общества, и кино от этого не ускользает.
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