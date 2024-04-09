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За что теперь белорусов и россиян будут лишать вида на жительство в Литве
Белорусов и россиян, которые регулярно посещают Беларусь и Россию, намерены лишать вида на жительство в Литве. Соответствующую поправку зарегистрировали в литовском сейме.
В тексте документа заявлено, что во время посещения соседних государств этих людей могут якобы "завербовать и попросить выполнить определенные разведывательные функции".
Литовские депутаты предлагают аннулировать разрешение на временное проживание, выданное гражданам Беларуси и России, если те за последний год выезжали из Литвы чаще одного раза в месяц. Однозначно лишать ВНЖ сейм предлагает и за "публичное одобрение" действий России в Украине.
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