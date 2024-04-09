За что теперь белорусов и россиян будут лишать вида на жительство в Литве

Белорусов и россиян, которые регулярно посещают Беларусь и Россию, намерены лишать вида на жительство в Литве. Соответствующую поправку зарегистрировали в литовском сейме.

В тексте документа заявлено, что во время посещения соседних государств этих людей могут якобы "завербовать и попросить выполнить определенные разведывательные функции".