За что в Германии набросились на посла Украины

В Германии набросились на посла Украины Алексея Макеева, призвавшего запретить россиянам въезд в ФРГ, пишет РИА Новости. Читатели немецкого издания Weltрезко ответили послу.





⇒"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить спасибо и махать ручкой", - написал один из пользователей.





⇒"Недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению", - не сдержал эмоций другой комментатор.





⇒"Выдворить этого наглого "дипломата" из страны", - призвали пользователи.



Фото с сайта ria.ru

