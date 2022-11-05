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За что в Германии набросились на посла Украины

За что в Германии набросились на посла Украины

В Германии набросились на посла Украины Алексея Макеева, призвавшего запретить россиянам въезд в ФРГ, пишет РИА Новости. Читатели немецкого издания Weltрезко ответили послу.


"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить спасибо и махать ручкой", - написал один из пользователей.


"Недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать такие заявления? Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению", - не сдержал эмоций другой комментатор.


"Выдворить этого наглого "дипломата" из страны", - призвали пользователи.

Фото с сайта ria.ru

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