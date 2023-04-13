За что в Украине священников травят газом и как в храмах доходит до рукопашной?

В 2020 году так называемая оппозиция обрисовала такие контуры новой Беларуси, что многие схватились за голову, и программу пришлось спешно прятать и удалять из интернета. После "реанимационный пакет реформ" банально назвали "фейком белорусских спецслужб", хотя апологеты перемен сами же участвовали в его презентации.

Удивительно, но отдельные пункты программы сегодня воплотились в жизнь на территории других стран.

Например, белорусам предлагалось создание Автокефальной Православной церкви. Проще говоря, взрастить раскольников на территории ныне спокойной и толерантной многоконфессиональной страны.

В 2018 году Филарет Украинской православной церкви провозгласил создание Православной церкви Украины. Себя же священнослужитель нарек патриархом. Такой шаг привел к появлению сразу нескольких православных направлений: московского патриархата и киевского. Поддержал раскольников и бывший президент Петр Порошенко - в 2019 году он разъезжал по стране с томосом (документом, который предоставлял автокефальный статус новой ветви - Православной церкви Украины).

Казалось бы, зачем менять церковь, если вера - едва ли не единственное, что объединяло украинцев после евромайдана? Потому что так хотят американцы. Тот же томос получить Порошенко помогал бывший госсекретарь США Майк Помпео. Он же продолжает разжигать дальше. Вот свежий твит.





Напомним, Помпео и к нам приезжал зимой 2020 года с "предложениями". Интересно, что ожидало бы Беларусь, если бы мятежники добрались до власти.

В Украине священников травят газом. СБУ получили карт-бланш на арест священнослужителей "московской ветки" православной церкви. Их пытаются выселить даже из Киево-Печерской лавры. В некоторых храмах доходит до рукопашной.

А украинская власть тем временем продолжает раскалывать общество, позабыв про веротерпимость и человеколюбие.

"Каноническую УПЦ необходимо "физически зачистить, как и все пророссийское", - заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он отметил, что"уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев войны, тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее". Саму УПЦ Подоляк сравнил с гнойником, который необходимо "хирургически закрыть", обвинив церковь в эскалации и нежелании идти на диалог".

Так бездумно повернуться на Запад нужно еще уметь. В том, делали ли авторы анализ своих инициатив, возникают большие сомнения. После такой "реанимации" государству можно задержаться в больнице надолго, а то и вовсе в сознание не прийти.