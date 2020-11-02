За день до президентских выборов в США

До главного политического события в США остались сутки. Уже завтра в стране состоится основной день голосования на президентских выборах. Кандидаты на высший пост завершают свои предвыборные турне. Дональд Трамп еще выступит в 5 штатах – Мичигане, Айове, Северной Каролине, Джорджии и Флориде. Джо Байдена ждут в Пенсильвании - это родной штат демократа. Сейчас, судя по опросам, Байден опережает Трампа на 10 %. Но политологи не рекомендуют делать из этого выводы - многие американцы умолчали о своих предпочтениях. Тем временем вокруг Белого дома возвели дополнительные заборы. А кафе и магазины заколачивают свои витрины, опасаясь массовых акций протеста сторонников обоих кандидатов.