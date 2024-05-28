За два года в Великобританию въехали 1 млн 400 тыс. мигрантов

В Великобритании миграционные потоки бьют рекорды. По данным статистики, за прошлый и позапрошлый годы в страну въехали 1 млн 400 тыс. иностранцев. Как в шутку отмечают британские СМИ, это больше, чем тысячу предшествующих лет.

В стране проживают 67 млн граждан. Таким образом, только за 2 года в стране появилось еще 2% населения, которые не являются коренными англичанами. В крупных городах вроде Лондона и Бирмингема арабы и африканцы составляют от трети до половины жителей. Все бы ничего, но значительная часть этих людей получает социальные выплаты и государственное жилье. Из-за колоссального дефицита бюджета страна уже в нынешнем году столкнулась с выбором: либо урезать выплаты и повышать налоги, либо объявлять банкротство.