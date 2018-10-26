За инцидентами с самодельными бомбами в США стоит один человек

Один человек стоит за инцидентами с самодельными бомбами в США. Так считают силовики. По их мнению, также часть посылок со взрывчаткой, полученных несколькими публичными персонами, была отправлена из Флориды. Речь идет о сортировочном центре, расположенном в городе Опа-Лока на юге штата. Напомним, опасные отправления получили экс-президент США Барак Обама, актер Роберт Де Ниро, финансист Джордж Сорос и другие. В Нью-Йорке несколько раз эвакуировали здание, где располагается офис телеканала Си-эн-эн. А в Вашингтоне полиция прибыла по звонку сотрудников одной из радиостанций. На данный момент ни одна бомба не нанесла вреда. Правоохранители продолжают поиски злоумышленников.