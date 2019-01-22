За инцидентом с российским боингом с тревогой следил весь мир

Лайнер следовал рейсом Сургут - Москва. Сразу после взлета самолет внезапно развернулся и полетел в другом направлении. Вскоре появились сообщения, что борт захвачен. Один из пассажиров заявил, что у него есть оружие, и потребовал лететь в Афганистан. Пилоты вступили с мужчиной в переговоры и убедили, что самолету нужна дозаправка. После этого боинг совершил посадку в Ханты-Мансийске.