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За инцидентом с российским боингом с тревогой следил весь мир

Лайнер следовал рейсом Сургут - Москва. Сразу после взлета самолет внезапно развернулся и полетел в другом направлении. Вскоре появились сообщения, что борт захвачен. Один из пассажиров заявил, что у него есть оружие, и потребовал лететь в Афганистан. Пилоты вступили с мужчиной в переговоры и убедили, что самолету нужна дозаправка. После этого боинг совершил посадку в Ханты-Мансийске.

Аэропорт оцепили, и спустя несколько часов переговоров спецслужбы задержали опасного пассажира. Оружия у него не обнаружили. Мужчина был пьян. Ранее его неоднократно задерживали за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии. На борту лайнера находились 75 человек. Никто не пострадал. Из-за инцидента возбуждено уголовное дело.

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